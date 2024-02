Diocesi: Vittorio Veneto, al via le candidature per il Premio Giuseppe Toniolo sul tema “partecipare alla costruzione del bene comune”

“Partecipare alla costruzione del bene comune: tra democrazia e sociale, la lezione per l’oggi del beato Giuseppe Toniolo” è il titolo della nona edizione del Premio Giuseppe Toniolo, che giunge al via. Promotore e organizzatore del Premio 2024 è l’Istituto diocesano “Beato Toniolo. Le vie dei Santi”, coadiuvato dalla diocesi di Vittorio Veneto, dalla Pastorale sociale e del lavoro, dall’Azione Cattolica diocesana e dalla parrocchia di Pieve di Soligo, con il contributo della Città di Pieve di Soligo, il patrocinio della Provincia di Treviso e la collaborazione della rete Vite illustri Pieve di Soligo (Vip), media partner il settimanale diocesano L’Azione, La Tenda Tv e il quotidiano online Qdpnews.it.

La sezione “Pensiero” premia i lavori, le iniziative e gli esempi concreti di carattere scientifico, divulgativo o culturale che costituiscono un contributo significativo alla diffusione dell’attualità del pensiero del Beato Toniolo in riferimento al tema annuale. La sezione “Azione & Testimoni” premia persone, associazioni ed espressioni sociali che si sono distinte per esemplarità e concretezza nell’impegno di promozione del valore della cultura cristiana come realtà fondamentale e costruttiva della vita buona della comunità. La sezione “Giovani” riconosce l’attività svolta da giovanissimi e giovani, dai 15 ai 25 anni, che risiedono, studiano, lavorano o sono impegnati a livello ecclesiale e civile nel territorio della diocesi di Vittorio Veneto, e che siano ritenuti meritevoli per il loro originale apporto alla realtà del tema annuale, singolarmente o in gruppi e associazioni. La data del 31 luglio 2024 segna il termine ultimo per la presentazione delle candidature per la selezione della nona edizione del Premio Giuseppe Toniolo, che avrà la cerimonia finale lunedì 7 ottobre 2024, alle ore 20.45, nell’auditorium comunale Battistella Moccia di Pieve di Soligo.

