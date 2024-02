Elezioni Sardegna: Nuoro, in serata il vescovo Mura in dialogo con i candidati alla presidenza della Regione

“Rendete sempre ragione della speranza che è in voi”. Queste parole dell’apostolo Pietro sono state scelte come titolo del dialogo che il vescovo di Nuoro, mons. Antonello Mura, avrà nella serata di oggi, mercoledì 7 febbraio, con i candidati alla presidenza della Regione Sardegna in previsione delle elezioni del 25 febbraio prossimo. L’appuntamento, promosso dalla diocesi di Nuoro, attraverso gli uffici per la Pastorale del turismo e della Pastorale sociale, in collaborazione con L’Ortobene e Radio Barbagia, sarà ospitato dalle 18 nel Teatro San Giuseppe (via Trieste 48). Mons. Mura interloquirà con Lucia Chessa, Renato Soru, Alessandra Todde e Paolo Truzzu. L’evento sarà anche trasmesso in diretta su TeleSardegna.

