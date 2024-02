Disabilità: Fish, “bene l’accordo tra ministro e Cnel”. Falabella (presidente), “garantire una reale inclusione sociale”

Falabella, Locatelli e Brunetta (Foto: Fish)

La Federazione italiana per il superamento dell’handicap (Fish) plaude all’accordo tra il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, e il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (Cnel), presieduto da Renato Brunetta, per la valorizzazione delle politiche per la disabilità e l’accessibilità. Con attenzione particolare ai livelli e alla qualità dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni, ma anche agli interventi per la disabilità inclusi nel Pnrr. È quanto si legge in una nota diffusa oggi dalla Fish nella quale si sottolinea che l’accordo prevede un impegno concreto da parte del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro nel garantire consulenza e supporto al ministro per le Disabilità. “Su questo punto specifico – viene precisato – ci sarà anche l’apporto del consigliere Cnel e presidente Fish, Vincenzo Falabella, che ha fatto da collegamento tra le due istituzioni”. “Fish – afferma Falabella – lavorerà per essere da pungolo e da supporto alle istituzioni sopra citate per garantire l’accessibilità universale, la semplificazione dei processi, al fine di semplificare la vita e garantire una reale inclusione sociale delle persone con disabilità”.