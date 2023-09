Tempo del Creato: Pontremoli, domani sera incontro di apertura con il vescovo Vaccari

Con una serata animata da musica, testi e parole dal titolo “Tutto è connesso, tutto è relazione” in programma nella serata di domani, sabato 9 settembre, prenderà il via anche nella diocesi di Massa Carrara-Pontremoli il “Tempo del Creato”. L’incontro di apertura, organizzato dall’Ufficio diocesano di Pastorale sociale e del lavoro, sarà ospitato dalle 20.45 presso l’ex convento dei Cappuccini di Pontremoli. I testi proposti durante la serata sono tratti dagli scritti di san Francesco e saranno letti da Maurizio Ratti e accompagnati dalle note della chitarra di Alessandro Bontempi, con il commento di fr. Cristiano Venturi. All’incontro sarà presente anche il vescovo diocesano, mons. Mario Vaccari.

Il “Tempo del Creato”, ricorda la diocesi in una nota, viene proposto dal 1° settembre al 4 ottobre come “iniziativa della Chiesa universale per rinnovare la nostra relazione con Dio Creatore e tutto il Creato attraverso la celebrazione, la conversione e l’impegno insieme”.