Diocesi: Como, domani il card. Cantoni presiede l’ordinazione di quattro giovani diaconi transeunti

Domani, sabato 9 settembre, alle 10 nella cattedrale di Como, il card. Oscar Cantoni presiederà la celebrazione eucaristica nel corso della quale ordinerà quattro giovani diaconi che stanno completando gli studi per il sacerdozio. Si tratta di Luca Albertoli, 32 anni il prossimo 15 novembre (della parrocchia San Paolo in Sagnino), Francesco Bernasconi, 34 anni il prossimo 19 settembre (della parrocchia Santi Donato e Giovanni Bosco in Caversaccio), Alex Di Biase, 27 anni da compiere il 26 settembre (della parrocchia San Giulio in Cittiglio), e Pietro Grandi, 28 anni compiuti lo scorso giugno (della parrocchia San Paolo in Sagnino).

Dopo l’ordinazione, don Albertoli svolgerà l’anno di diaconato nella comunità pastorale di Albate e Muggiò, don Bernasconi nella comunità pastorale di Gravedona, don Di Biase nella comunità pastorale di Regoledo e Cosio Valtellino e don Grandi nella comunità pastorale di Casnate e Bernate.

Gli ordinandi diaconi saranno consacrati sacerdoti a giugno 2024; il motto da loro scelto per l’ordinazione diaconale – informa la diocesi di Como – è una frase degli Atti degli Apostoli: “E come potrei capire, se nessuno mi guida?”. In questi giorni i quattro prossimi diaconi si trovano in ritiro spirituale in preparazione all’ordinazione di sabato.