Sinodo: con “Toghether” più di 3 mila giovani si danno appuntamento a Roma per un “dopo-Gmg”

Si chiama “Toghether”, ed è l’iniziativa nata per permettere anche ai giovani di partecipare alla Veglia di preghiera del Sinodo, con un “fine settimana di condivisione” in programma dal 29 settembre al 1° ottobre che culminerà con la partecipazione alla Veglia ecumenica in piazza San Pietro alla vigilia del Sinodo, alla presenza di Papa Francesco e di rappresentanti di varie Chiese.

Più di 3.000 giovani adulti di età compresa tra i 18 e i 35 anni si sono registrati per partecipare. Tra i Paesi europei più rappresentati: Polonia (470), Francia (400), Spagna (280), Ungheria (220), Germania (120), Austria (110) e Svizzera (100). Le delegazioni più piccole proverranno da un totale di 43 Paesi, tra cui Egitto, Vietnam, Corea, Stati Uniti, Repubblica Dominicana. È ancora possibile iscriversi online sul sito di www.together2023.net fino al 10 settembre. A presentare questo speciale raduno, che si annuncia come una sorta di “dopo Gmg” di Lisbona, è stato in sala stampa vaticana Fratello Matthew, della Comunità di Taizé, capofila dell’iniziativa, rivolta “in particolare ai giovani ma aperta a tutti”, ha spiegato a proposito dell’evento: “Lavorare insieme esprime la natura di un sinodo sulla sinodalità, aperto a tutti quelli che sono alla ricerca della fede”. L’iniziativa è stata preparata sullo schema dell’esperienza di Taizé, “con l’intento di coinvolgere le persone di tutte le confessioni religiose”: più di 50, infatti, i gruppi e i movimenti coinvolti, da ogni parte del mondo. La modalità di partecipazione, ha precisato fratello Matthew, è flessibile: si potrà scegliere di passare a Roma tutto il weekend oppure scegliere di concentrarsi in un giorno solo, come faranno probabilmente i ragazzi romani e laziali. Più di 100 i relatori dislocati in eventi nel centro di Roma. Ma “Togegher” non è solo romana: “In tutti i continenti i giovani hanno deciso di incontrarsi per realizzare un network di preghiera”, ha reso noto fratello Matthew. La giornata del venerdì sarà dedicata all’accoglienza dei giovani presso le comunità e le famiglie della diocesi di Roma. Il 30 settembre, dalle 9 alle 11, sono in programma i workshop nel centro di Roma. Alle 11.30 la distribuzione del picnic in Laterano, mezz’ora dopo la preghiera di lode nella Basilica di San Giovanni in Laterano. Dalle 14.30 alle 16 il pellegrinaggio fino a piazza San Pketrlo, dove a partire dalle 15 e fino alle 17 ci saranno canti e musiche da tutti i continenti. Poi la Veglia ecumenica di preghiera, con l’arrivo del Papa previsto intorno alle 18. Domenica 1° ottobre i giovani parteciperanno alle celebrazioni domenicali nelle varie parrocchie di Roma, seguite dal pranzo nelle comunità o presso famiglie ospitanti.