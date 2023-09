Giornata del Creato: Avezzano, domani a Pescina celebrazione diocesana con preghiera ecumenica presieduta da mons. Massaro

La Chiesa dei Marsi vivrà domani, sabato 9 settembre, a Pescina, la Giornata diocesana per la custodia del Creato sul tema “Che scorrano la giustizia e la pace. Passi di fraternità e di amicizia sociale”. Il ritrovo è fissato per le 9 presso la basilica di Santa Maria delle Grazie da dove, alle 9.30, prenderà il via il cammino. Alle 12 è prevista la preghiera ecumenica, presieduta dal vescovo di Avezzano, mons. Giovanni Massaro, presso la chiesa di Sant’Antonio, con la partecipazione della pastora Hiltrud Stahlberger della Chiesa metodista di Villa San Sebastiano e di padre Daniel Mititelu della Chiesa ortodossa romena di Avezzano. A conclusione un momento di convivialità e fraternità.

La giornata è promossa dall’Ufficio per la pastorale sociale e del lavoro, giustizia e pace, custodia del creato e dall’Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso della diocesi, col patrocinio del Comune di Pescina e in collaborazione con la Pastorale familiare, la Pastorale giovanile, la Pastorale turismo e tempo libero, la Caritas diocesana, la Consulta aggregazioni laicali e il Progetto Policoro.