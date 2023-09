Diocesi: Melfi, stasera mons. Fanelli incontra i giovani che hanno partecipato alla Gmg di Lisbona

“Raccontiamocelo!”. Questo il titolo dell’incontro che nella serata di oggi, venerdì 8 settembre, il vescovo di Melfi-Rapolla-Venosa, mons. Ciro Fanelli, avrà con i giovani della diocesi che ad inizio agosto hanno partecipato alla XXXVII Giornata mondiale delle gioventù a Lisbona, in Portogallo. L’appuntamento è per le 20.30 presso i locali del nuovo complesso parrocchiale “San Gerardo” di Rionero. I giovani, viene spiegato in una nota, avranno l’occasione di “testimoniare quanto hanno vissuto nell’esperienza del pellegrinaggio insieme ai giovani di tutto il mondo”.