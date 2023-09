Giovani: RnS aderisce al meeting “Cuori pensanti” in programma domani a Roma. Contaldo (presidente), “promuovere nuova generazione di leader per il futuro”

Il Rinnovamento nello Spirito Santo aderisce al meeting “Cuori pensanti. Giovani al cuore della democrazia”, promosso per domani, sabato 9 settembre, a Roma e organizzato dall’Associazione Laudato Sì, insieme ad importanti enti, Istituzioni e Movimenti di ispirazione cristiana, nell’ambito delle attività di AnimAzione. “I giovani del RnS – spiega Giuseppe Contaldo, presidente del RnS – partecipano all’iniziativa, con la consapevolezza che questa progettualità segnerà il passo su tutto il territorio nazionale per promuovere una nuova generazione di leader per il futuro”.

L’evento – viene spiegato dai promotori – è proposto “con lo scopo di riunire giovani da tutta l’Italia e, attraverso l’incontro e il confronto con protagonisti nel panorama socio-culturale del Paese, preparare e promuovere una nuova generazione di leader per il futuro”.

“Questo meeting rientra nelle attività di AnimAzione, un’iniziativa che intende ridare un’intelligenza spirituale alla nostra laicità, un cuore ispirato alla nostra testimonianza, un dinamismo culturale adeguato all’impegno sociale e politico da tutti invocato”, ha sottolineato Salvatore Martinez, presidente dell’Associazione Laudato Sì e già presidente del Rinnovamento nello Spirito Santo. “È il primo incontro dedicato ai giovani all’indomani della Giornata mondiale della gioventù di Lisbona e in vista della prossima Settimana sociale dei cattolici in Italia a Trieste, che mira al protagonismo di nuovi giovani leader e a rimettere in azione le tante anime del nostro Paese, le proficue esperienze e conoscenze che possano assicurare un vero cambiamento”.