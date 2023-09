Papa Francesco: no a “cultura del rifiuto”, sì a “comportamenti più sobri e solidali”

“Promuovere con pazienza e tenacia l’apprendimento di comportamenti più sobri e solidali che, oltre ad avere un impatto diretto sulla cura del prossimo e del creato, possano ispirare nel lungo termine una politica ed un’economia realmente sostenibili per la qualità della vita, a favore di tutti i popoli della terra e soprattutto di quelli che si trovano nelle situazioni più svantaggiate e a rischio”. È l’appello finale del messaggio del Papa – a firma del cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin – per la Giornata internazionale dell’alfabetizzazione, in cui Francesco affronta anche il tema dell’ecologia integrale, partendo dalla constatazione che il degrado della natura è strettamente legato alla ‘cultura del rifiuto’ che caratterizza oggi la convivenza umana”.