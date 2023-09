Diocesi: card. Cantoni (Como), “la pace si costruisce nel mondo solo se noi diventiamo uomini e donne di pace”

“Anche noi possiamo sentirci attivi e responsabili nel costruire la pace e la fratellanza, oggi, in un mondo che soffre proprio per mancanza di questi due elementi indispensabili per la vita del mondo”. Ne è convinto il card. Oscar Cantoni, vescovo di Como, che nell’omelia della messa presieduta oggi al santuario della Madonna del Soccorso ha ricordato che “la pace si costruisce e si realizza nel mondo solo se noi, per primi, diventiamo coraggiosi uomini e donne di pace”. “Non è semplice divenirlo, è una lotta interiore che non è tolta a nessuno, perché in noi abita spesso un desiderio di rivalsa nei confronti di torti subiti, la voglia di distinguerci o di primeggiare, la fatica nel riconoscere umilmente i nostri errori e chiederne perdono”, ha ammesso il porporato. “Ogni volta che reagiamo con freddezza o con acredine o semplicemente con istintività nei confronti degli altri, è compromessa addirittura la pace nel mondo!”, il monito finale: “Perché se la pace è dono di Dio, nello stesso tempo è affidata alla nostra responsabile audacia nel volerla e poi nel costruirla”.