Diocesi: Lecce, per il 26° di ordinazione episcopale di mons. Seccia prodotto un video sulla Visita pastorale

Oggi 8 settembre, la Chiesa di Lecce è in festa per il 26º anniversario di ordinazione episcopale del suo pastore, l’arcivescovo Michele Seccia.

Per la circostanza e in attesa della ripresa della Visita pastorale prevista per il prossimo mese di ottobre, la segreteria della Visita, in collaborazione con Portalecce, come originale regalo di anniversario all’arcivescovo, ha prodotto “un breve video promozionale che vuole manifestare l’impegno profuso nei mesi scorsi, uno spot per rilanciare con entusiasmo la nuova tappa che vedrà protagonista la vicaria di Monteroni”.

“Si tratta – si legge in una nota – di uno strumento pastorale utile a conoscere meglio la ratio e gli obiettivi della Visita pastorale dell’arcivescovo, nonché il calendario dei prossimi appuntamenti nei quali il pastore si farà presente con padre e compagno di strada”.

Il video è stato realizzato dalla Madaro Adp (partner storico di Portalecce) su disegni di Alessandro Bergamo; voci narranti di Daniela Petrachi e Paolo Panico. Musiche di don Biagio Mandorino.