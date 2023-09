Diocesi: Cefalù, nella struttura di Poggio Maria in comodato nascerà una Comunità per minori affidati dal tribunale per i minorenni di Palermo

L’arcidiocesi di Palermo concede in comodato d’uso gratuito per 30 anni alla diocesi di Cefalù la struttura di Poggio Maria. La firma del comodato lo scorso 5 settembre 2023 a Palermo.

Il Centro, che si trova sulle colline sopra la cittadina normanna, fu fondato nel 1965 da mons. Rosario Mazzola, vescovo di Cefalù dal 1988 al 2000, quando era ancora parroco della parrocchia Maria Ss. Regina degli Apostoli a Vergine Maria, a Palermo. “Con questo atto si sigla l’amicizia profonda tra l’arcidiocesi di Palermo e la diocesi di Cefalù – ha commentato il vescovo di Cefalù, mons. Giuseppe Marciante –, per questo ringrazio mons. Corrado Lorefice”. La struttura di Poggio Maria è stata un importante centro per le attività pastorali grazie all’organizzazione di campiscuola, ritiri spirituali per sacerdoti, giovani, famiglie e le tante attività legate alla Comunità Cime. “La nostra diocesi – ha continuato il vescovo Marciante – negli anni ha contribuito a migliorare il bene per lo svolgimento delle attività pastorali, con il vescovo Mazzola prima e con il vescovo Sgalambro, suo successore, dopo”. “L’arcidiocesi di Palermo – ha spiegato mons. Marciante – ha accolto con generosità la mia richiesta perché ha visto la bontà del nostro progetto di insediare una Comunità per minori”.

Grazie al comodato d’uso gratuito, infatti, la diocesi di Cefalù affiancherà alle iniziative pastorali rivolte ai giovani, alle famiglie e ai sacerdoti, una Comunità per minori affidati dal tribunale per i Minorenni di Palermo – sezione penale per un’attività di recupero e integrazione.