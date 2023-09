Diocesi: Taranto, nella parrocchia dell’Assunta a Faggiano lanciata l’iniziativa dello zaino sospeso

Non esiste solo il caffè sospeso, c’è lo zaino sospeso. A raccontare l’iniziativa adottata dalla parrocchia dell’Assunta a Faggiano a beneficio delle famiglie bisognose del paese alle prese con le esigenze in vista del nuovo anno scolastico è “Nuovo Dialogo”, giornale dell’arcidiocesi di Taranto. “Il materiale didattico con relativi accessori, purtroppo, continuano a registrare aumenti di prezzi non sempre sostenibili, in mezzo a tante altre incombenze non di minor importanza. E tali consistenti esborsi, in questo autunno più che nei precedenti, veramente rischiano di mettere in ginocchio tanti nuclei familiari, pur nella consapevolezza dell’importanza dell’istruzione per il futuro dei propri figli – si legge sul giornale diocesano -. Per tutto ciò la parrocchia di questo piccolo centro della provincia ionica ha pensato a questo inusuale momento di solidarietà, consistente nella raccolta in chiesa, nella cappella intitolata a Sant’Antonio, di materiale scolastico di ogni genere, nuovo o purché in buone condizioni. L’appello è stato lanciato durante le messe domenicali e tanti lo stanno accogliendo con una risposta generosa”.

“In una famiglia, come lo sono la parrocchia e il paese, ci si aiuta – dice il parroco, don Francesco Santoro, al giornale diocesano – perché nessuno rimanga indietro e ogni bambino o ragazzo possa accedere al diritto allo studio. Perciò allarghiamo il nostro cuore e aiutiamo chi è in difficoltà, nella consapevolezza che il poco di tutti fa tanto”.