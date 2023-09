Diocesi: Fidenza, una messa in memoria del card. Caffarra presieduta da mons. Binini

È sempre vivo a Samboseto, nella diocesi di Fidenza, il ricordo del card. Carlo Caffarra, nativo della piccola frazione bussetana alla quale è sempre stato molto legato e dove era tornato a celebrare dopo la nomina a vescovo e poi, di nuovo, dopo quella a cardinale (fermandosi in preghiera anche sulla tomba dei genitori che riposano nel vicino camposanto). Due giornate ancora impresse nel ricordo di tanti fedeli.

Proprio nella chiesa di San Vigilio ricevette il Battesimo e frequentando la parrocchia sbocciò la sua vocazione sacerdotale. Domenica 10 settembre, alle 9.45, la parrocchia di Samboseto ricorderà l’anniversario della morte del card. Carlo Caffarra. Alla presenza dei familiari e dei fedeli, presiederà la messa di suffragio mons. Eugenio Binini, vescovo emerito di Massa Carrara-Pontremoli e compagno di studi a Roma di “don Carlo”. Anche il card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza episcopale italiana, nel 2021 venne a Samboseto a celebrare la messa di suffragio per il suo predecessore, intrattenendosi con i familiari e con i numerosi fedeli convenuti per l’occasione. Una targa, esposta in chiesa, ricorda quell’evento.