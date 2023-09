Inizio anno scolastico: mons. Leuzzi (Teramo), “studiare non è solo un dovere, ma è gioia di vivere”

“Il cammino formativo della comunità scolastica è il segno che insieme possiamo costruire con fiducia una società nella quale tutti possano essere protagonisti”. Lo scrive il vescovo di Teramo, mons. Lorenzo Leuzzi, nella lettera alla comunità scolastica, per la quale le parrocchie hanno organizzato momenti di preghiera.

Il presule rivolge “un particolare pensiero di gratitudine ai docenti e agli operatori tecnico-amministrativi delle nostre comunità scolastiche: il vostro impegno è il tesoro prezioso della Chiesa e della società”. “A voi, cari genitori – aggiunge –, il mio incoraggiamento ad essere guide sagge e premurose dei vostri figli. Senza il vostro impegno, silenzioso e faticoso, non è possibile educare le nuove generazioni ad essere costruttori. Non abbiate paura di prepararvi. Studiare non è solo un dovere, ma è gioia di vivere. Chi non studia non si prepara a vivere! È ciò che ho imparato quando ero studente come voi! Andate a scuola con il sorriso e l’entusiasmo di chi vuole camminare insieme con i propri coetanei e docenti. La Chiesa vi sarà sempre vicino”.