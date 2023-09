Sinodo: Ruffini, “non abbiamo ancora il calendario definitivo, regolamento in via di definizione”

“Non abbiamo ancora il calendario definitivo, ed anche il regolamento è in via di definizione”. Lo ha detto Paolo Ruffini, prefetto del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede e presidente della Commissione per l’Informazione della XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa “Together” – Raduno del Popolo di Dio e della Veglia di Preghiera Ecumenica presieduta da Papa Francesco il 30 settembre in piazza San Pietro. Subito dopo la celebrazione – ha reso noto il relatore – tutti i partecipanti al Sinodo torneranno nell’Atrio dell’Aula Paolo VI, dove ci sarà una cena di benvenuto offerta dalla Cei. Immediatamente dopo la cena, i Membri, i Delegati Fraterni e gli Invitati Speciali si trasferiranno in pullman a Sacrofano, dove dalla sera del 30 settembre al 3 ottobre si terrà il ritiro spirituale. Nelle mattine ci saranno le meditazioni da parte di entrambi gli assistenti spirituali: – padreTimothy Peter Joseph Radcliffe, del Monastero di Oxford e Madre Maria Ignazia Aneglini, del Monastero di Viboldone (Italia). Il pomeriggio i partecipanti saranno divisi in gruppi e prima di sera, ogni giorno, sarà celebrata l’Eucarestia. La giornata del 4 ottobre inizierà con la Santa Messa di apertura del Sinodo che coinciderà con la prima celebrazione con i nuovi Cardinali. I lavori in plenaria per la prima Congregazione Generale, con gli interventi del segretario generale, del relatore generale e del Santo Padre. inizieranno lo stesso pomeriggio. Sia la Messa che i lavori della prima Congregazione Generale saranno trasmessi.