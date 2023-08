Spiritualità: Associazione Rodrigues Pereiro e Charis, ieri all’Estádio du Luz l’evento “Change Lisbon”

Lisbona più che mai è centro di preghiera in questi giorni. Innanzitutto, per la Giornata mondiale della gioventù, che riunisce giovani di tutto il mondo attorno a Papa Francesco. Ieri, poi all’Estádio du Luz di Lisbona l’Associazione Rodrigues Pereiro e il Charis-Catholic Charismatic Renewal International Service hanno organizzato l’evento “Change Lisbon”, “un momento di comunione, amore, salvezza” per “accendere la fiamma della fede” e “portare il messaggio del Vangelo a ogni persona”. L’evento ha ricevuto il sostegno del card. Raniero Cantalamessa, secondo quanto riferisce Charis.