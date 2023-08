Gmg Lisbona: in attesa della veglia con il Papa, caldo, panini e canti

In attesa dell’arrivo del Papa per la veglia della Gmg, al Parque Tejo di Lisbona, i giovani si stanno organizzando alla meglio. Non sono mancate le fatiche per arrivare in questa area periferica della capitale portoghese e anche per capire a quale settore dell’area fossero indirizzati.

Il lungo percorso a piedi si è svolto sotto un sole cocente, così come l’attesa della veglia. Ora il vento sta spazzando l’area, ma permane un caldo notevole, nonostante l’ora. Spuntano ovunque generi di conforto, cibo, acqua. La papamobile ha fatto ingresso nel parco alle 20.05, ora locale (ore 21.05 in Italia). Seguirà la veglia, con canti, testimonianze, l’adorazione, l’intervento del Papa. Qui alcune immagini (Foto Rosellini/Ceppi/dML) della spianata che accoglie i ragazzi.