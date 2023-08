Gmg Lisbona: card. Zuppi ai vescovi italiani, “non dobbiamo mai stancarci di indicare Cristo”

(Foto SIR)

“Vivo questi giorni come un Giubileo. Ripensando alle occasioni perdute, alle resistenze, alle paure… Ma anche gustando la tanta gioia che si respira qui, trasmessa dai nostri giovani, e lasciando spazio agli incontri. In questo ci guida il Battista, il quale ci ricorda che siamo chiamati a preparare la via a Cristo”. Durante l’omelia della messa celebrata a Casa Italia, con tutti i vescovi italiani presenti a Lisbona, il presidente della Cei, card. Matteo Zuppi, ha invitato ad andare incontro ai giovani, ad ascoltarli. “Non dobbiamo mai stancarci – ha sottolineato – di indicare Lui”. E ancora: “ricordiamo che non c’è amore senza verità e non c’è verità senza amore”. Zuppi ha poi fatto riferimento “alla Via Crucis di ieri sera, diversa, molto ricca di spunti e indicazioni, volta all’incontro con la croce”, mostrando ai giovani “l’amore più grande di Colui che cammina con noi fino alla fine”.

Nel corso della messa il cardinale ha pregato per la pace e per tutti i giovani. Al termine della celebrazione hanno portato il loro saluto i vescovi ucraini accolti a Casa Italia, ringraziando la Chiesa italiana “per tutto l’aiuto, materiale e spirituale, che state dando al nostro popolo”.