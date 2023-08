Gmg Lisbona: giovani in festa nonostante il caldo. 416 punti d’acqua in tutta l’area

(foto Sir)

(da Lisbona) Temperature oltre i 35 gradi. Centinaia di migliaia di giovani stanno aspettando di salutare Papa Francesco che in papamobile sta percorrendo l’area. Nonostante il caldo, c’è clima di festa e gioia, tra musica, balli e bandiere di tutto il mondo. Secondo quanto riportato dal Comune di Loures sul proprio sito, sono stati installati 416 punti d’acqua anche se lungo la strada gli abitanti hanno spruzzato acqua dai terrazzi e offerto qualcosa da mangiare. L’organizzazione raccomanda ai pellegrini di cercare protezione dal caldo a causa delle temperature elevate e l’uso “più volte al giorno di creme solari”, l’uso di un cappello e vestiti freschi che “coprano quanto più possibile il corpo”, anche l’assunzione regolare di acqua. Per coloro che pernotteranno in Campo da Graça la notte della veglia, l’organizzazione raccomanda l’uso di “sacco a pelo e materassino”.