Diocesi: Lecce, prolungata anche ad agosto la messa festiva internazionale nella basilica di Santa Croce

Le positive esperienze delle domeniche di luglio hanno convinto il parroco di Santa Croce in Lecce, don Mauro Carlino, a prolungare l’iniziativa della messa festiva internazionale anche nel mese di agosto. “A mano a mano che la notizia si è diffusa – spiega don Mauro – di domenica in domenica, alle 19, il numero dei fedeli stranieri (specie di lingua inglese, francese e spagnola) che hanno partecipato alla messa internazionale in basilica è andato via via sempre più crescendo. Segno evidente che l’iniziativa, inedita per Lecce, viene apprezzata e condivisa. Ho così chiesto ancora una volta all’arcivescovo Michele Seccia di poter proseguire fino al 30 di agosto in considerazione soprattutto delle ottimistiche previsioni degli operatori turistici che annunciano per il prossimo mese un notevole aumento di presenze in città”. La messa internazionale viene celebrata ogni domenica nella basilica di Santa Croce alle 19 in lingua inglese; la liturgia della Parola, invece, prevede la proclamazione delle letture in francese e in spagnolo.