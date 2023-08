Gmg Lisbona: A Sua immagine, stasera la diretta della veglia col Papa. Domani, la messa conclusiva

Un milione di giovani sotto il cielo di Lisbona per il momento culminante della 37° Giornata Mondiale della Gioventù. Stasera, sabato 5 agosto, alle 21.15, appuntamento speciale con A Sua Immagine, in diretta su Rai Uno da Parco Tejo, per seguire la grande veglia di Papa Francesco con i giovani della Gmg.

Ospiti di Lorena Bianchetti due giovani: Silvia Staforte, animatrice di una parrocchia di Roma, e Lorenzo Iorfino, volontario della Gmg. L’inviato Paolo Balduzzi sarà tra la folla dei giovani del mondo, per ascoltare le loro storie, le emozioni e le attese. “Si alzò e andò in fretta” è il tema guida scelto per questa giornata. La fretta di andare incontro ai bisogni dell’uomo, di mettersi in gioco, in cammino insieme ad altri, con il coraggio di andare controcorrente, l’invito del Papa a essere protagonisti, a lasciare la propria impronta per il futuro del Creato e del bene comune sono alcuni dei temi affrontati durante la diretta.

Domani, domenica 6 agosto, sarà l’ultimo giorno della Giornata mondiale della Gioventù di Lisbona. L’evento culmina con una messa solenne celebrata dal Papa Francesco con la consegna delle croci della Gmg ad alcuni rappresentanti dei giovani dei cinque continenti e con l’annuncio della sede e dell’anno in cui avrà luogo la prossima Gmg. La diretta comincerà alle 9.40. Lorena Bianchetti con mons. Giuseppe Baturi, segretario generale della Cei, e Vincenzo Corrado, direttore dell’Ufficio per le Comunicazioni sociali della Cei, tirerà le conclusioni di questa 37esima Giornata nondiale della Gioventù.