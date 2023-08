Gmg Lisbona: Tv2000, domani le dirette della messa, dell’incontro del Papa con i volontari e la cerimonia di congedo

(Foto Siciliani - Gennari/SIR)

Prosegue la programmazione speciale di Tv2000 in occasione della Giornata mondiale della gioventù, che è alle battute conclusive a Lisbona. La programmazione di domani, domenica 6 agosto, inizia alle ore 8.30 con lo Speciale Gmg 2023 dedicato alla messa di chiusura della Giornata mondiale. Ospiti saranno il vaticanista Alessandro Gisotti e la rock band cristiana The Sun.

Alle ore 9.15 inizia la diretta dal “Parque Tejo” della messa presieduta da Papa Francesco per la Giornata mondiale della gioventù e dell’Angelus.

Alle ore 16.30 un nuovo Speciale Gmg 2023, questa volta dedicato all’incontro del Papa con i volontari della Gmg. In studio don Gaetano Corvasce, parroco di San Pietro (Bt); Enrico Selleri, inviato di Tv2000 alla Gmg appena tornato da Lisbona.

Alle ore 17 la diretta dell’incontro di Papa Francesco con i volontari della Gmg presso il “Passeio marítimo” di Algés.

Alle ore 18.50 Speciale Gmg 2023 e cerimonia di congedo presso la Base aerea di Figo Maduro a Lisbona.

Ultimo appuntamento di domani alle ore 20.55 l’instant film di Tv2000 “La Gmg con Francesco a Lisbona”.