Diocesi: Siracusa, al via “Strepitus Silentii … le notti delle catacombe” nella catacomba di San Giovanni

Un evento unico nel suo genere, che si rinnova mantenendo la sua unicità. Rivive la catacomba di San Giovanni a Siracusa con “Strepitus Silentii … le notti delle catacombe”, le visite notturne teatralizzate nate con l’intento di far vivere il sito di questa catacomba in un frammento insolito alla routine della vita ordinaria, il frammento notturno.

Un’immersione nella storia di Siracusa e nella cristianità e una riflessione sul percorso della vita cristiana all’interno della catacomba. La novità di quest’anno prevede l’inserimento nel percorso teatralizzato della “rotonda di Antiochia”. Voci recitanti Lorenzo Falletti, Doriana La Fauci, Caterina Pugliese e Marinella Scognamiglio, accompagnati al flauto da Romualdo Trionfante ed all’oboe da Luciano Maria Moricca.

“Scendere sottoterra, al chiarore della luna, nel rispettoso silenzio del sito, permetterà ai fruitori di vivere un’esperienza unica e d’alto spessore culturale e religioso. Una serata sobria, elegante, di grande spiritualità e cultura” afferma Vincenzo Dente, uno dei curatori del progetto. Il percorso, scandito dalla voce degli attori e dal suono di un flauto, si snoda attraverso le gallerie sotterranee della catacomba, all’interno della quale rivivono riti e tradizioni lontane, testimonianze artistiche e scoperte archeologiche. Lo “strepitus silentii”, il fragoroso silenzio della catacomba “è anche momento di meditazione sulle nostre radici religiose”. L’evento culturale “si colloca prepotentemente come un appuntamento costitutivo dell’estate siracusana”, spiega Pietro Cavallaro della società Kairós turismo cultura eventi di Siracusa.

Strepitus Silentii è promosso da Kairós in collaborazione con l’Ispettorato per le catacombe della Sicilia Orientale, la Custodia delle catacombe di Siracusa e l’Ufficio diocesano per la pastorale del turismo dell’arcidiocesi di Siracusa, con il supporto dell’Issr San Metodio di Siracusa e dell’associazione culturale L’isola del dialogo.

Gli appuntamenti – ogni venerdì, sabato e domenica di agosto – sono programmati fino al 27 con i consueti orari (prima visita ore 21, seconda visita ore 22.30). Prenotazione obbligatoria al numero: 0931.64694 o inviando una mail a info@kairos-web.com.