Rai Tre: “Sulla Via di Damasco”, domani si parla di guerra e speranza con Nello Scavo e una riflessione del card. Zuppi

Dalle macerie della guerra può rinascere la speranza? Eva Crosetta, nel programma “Sulla Via di Damasco”, rivolgerà questa domanda a Nello Scavo, inviato di guerra per il giornale Avvenire, che nei suoi reportage riesce a invertire la narrativa dei conflitti, raccontando la quotidianità, le preoccupazioni, le angosce e i dolori di chi le guerre le subisce. Una puntata, domenica 6 agosto, alle ore 8.30, su Rai Tre, per conoscere i rischi di un mestiere irrinunciabile vissuto sui fronti più caldi, ma anche le storie di speranza di chi è costretto ad affrontare le conseguenze della fuga dal proprio paese e la separazione familiare. In puntata, anche una riflessione, registrata all’acuirsi del conflitto, del card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, a cui il Papa ha affidato la missione di cercare una soluzione per la pace in Ucraina. Nel finale del programma di Vito Sidoti, dieci anni dopo, le parole di Papa Francesco nel suo primo viaggio a Lampedusa, contro “le stragi del Mediterraneo”, un altro fronte di quella “guerra mondiale a pezzi” che ogni giorno semina vittime e dolore. La regia del programma è di Alessandro Rosati.