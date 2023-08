Madre Elvira Petrozzi: il 10 agosto il funerale sulla collina di Saluzzo. Il giorno successivo la tumulazione

La messa esequiale di madre Elvira Petrozzi, fondatrice della Comunità Cenacolo, morta poco prima dell’alba di ieri, verrà celebrata giovedì 10 agosto alle ore 16.30 in via san Lorenzo 35, sulla collina di Saluzzo. A darne notizia è l’ufficio stampa della stessa Comunità, informando che fin dalle ore 10 del mattino sarà possibile visitare la salma di madre Elvira. Il pomeriggio di ringraziamento e di gratitudine inizierà alle ore 14 con preghiere e testimonianze e si concluderà con la messa.

Comunità Cenacolo informa inoltre che che non sarà possibile salire sulla collina con mezzi propri; sarà disponibile un servizio navetta con partenza dal Foro Boario di Saluzzo e dalla stazione F.S. a partire dalle ore 14 sino alle ore 16.30.

Venerdì 11 agosto la salma di madre Elvira verrà tumulata nella cappella privata della Casa di formazione della Comunità Cenacolo, in via Pagno 115 a Saluzzo. Appena possibile verrà comunicato il programma della tumulazione.