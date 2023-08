Gmg Lisbona: card. Cantoni celebra con i 406 comaschi. Il saluto di Beppe Bergomi ai giovani, “pregate per noi che da casa vi sosteniamo sempre”

(Foto Il Settimanale)

Questa mattina, a Cadaval, il vescovo di Como, card. Oscar Cantoni, presiederà la Messa con i giovani della Diocesi, prima del pellegrinaggio verso Lisbona, al luogo dove si svolgerà la Veglia e, domenica, la Messa con papa Francesco. I giovani comaschi, 406 in totale, sono a Lisbona da giovedì, ospitati dalla piccola Cadaval, che si è mobilitata per accoglierli. Ieri i giovani hanno partecipato alla Via Crucis presieduta da Papa Francesco, accolto da centinaia di migliaia di giovani assiepati lungo la strada. Un gruppo di comaschi è riuscito a salutarlo da vicino. “È un’emozione indescrivibile, che si può capire solo stando in mezzo agli altri e condividendo questa gioia con tanti coetanei da tutto il mondo”. Ai giovani di Como è arrivato anche il saluto di Beppe Bergomi, campione del mondo con la nazionale italiana nel 1982, giocatore che ha fatto la storia dell’Inter squadra dove ha sempre militato. Attraverso “Il Settimanale” della diocesi di Como (www.settimanalediocesidicomo.it), che sta raccontando la Gmg giorno per giorno, il campione ha ricordato ai giovani che quelle che stanno vivendo a Lisbona “sono giornate importanti. Voi giovani avete coraggio. Con l’aiuto del Signore e soprattutto della preghiera siete in grado di andare oltre gli ostacoli e le difficoltà che la vita ci mette davanti. Voi che siete lì pregate anche per noi ‘diversamente giovani’ che da casa vi sosteniamo sempre”. Un saluto particolare “Zio” Bergomi lo rivolge a Francesco, un giovane che il prossimo 9 settembre sarà ordinato diacono.