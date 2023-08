Gmg Lisbona: i simboli della Giornata arrivati al Parque Tejo lungo il fiume Tago in barca per la veglia e la messa con Papa Francesco

(foto agenzia ecclesia)

(da Lisbona) I due simboli della Giornata mondiale della gioventù sono arrivati questo pomeriggio al Parque Tejo in barca, per le celebrazioni finali della Gmg. La croce pellegrina e l’icona della Madonna sono state trasportate lungo il fiume Tago, dal comune di Azambuja, e scaricate da giovani “avieiros” in costume. I simboli sono stati poi portati dai responsabili dei Comitati organizzatori diocesani (Cod), che hanno promosso il pellegrinaggio attraverso le 21 diocesi portoghesi, fino al mese di luglio. Dopo tre giorni di eventi nel Parque Eduardo VII, oltre a iniziative religiose e culturali in decine di spazi pubblici in città, i pellegrini della Gmg si sono recati oggi al Parque Tejo, dove si svolge la veglia presieduta da Papa Francesco, a partire dalle 20.45, ora locale. L’animazione musicale sul palco appositamente preparato per questa Giornata, è iniziata nel primo pomeriggio, per accogliere centinaia di migliaia di pellegrini che vi rimarranno per tutta la notte fino a domenica mattina quando i giovani parteciperanno alla messa di invio, presieduta dal Papa.