Gmg Lisbona: un milione e mezzo di giovani a Campo da Graça per la veglia con Papa Francesco

(foto Sir)

Un milione e mezzo di giovani stanno seguendo al Campo da Graça la veglia della Giornata mondiale della gioventù con Papa Francesco. Sono le autorità locali a confermare la cifra. Per tutta la giornata, i ragazzi, zaino sulle spalle, si sono messi in cammino per raggiungere l’immensa area che dista una decina di chilometri dal centro. Hanno percorso la strada senza mai perdere il sorriso, nonostante le temperature elevatissime del pomeriggio. Ora è calata la notte e i ragazzi si sono sistemati per seguire le coreaografie che si alternano sul palco. In silenzio, stanno seguendo l’adorazione eucaristica e le parole di Papa Francesco. Rimarranno qui tutta la notte, in attesa di riabbracciare domani mattina Francesco per la messa.