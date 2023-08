Meeting di Rimini: Tv2000, programmazione speciale dal 20 al 25 agosto

Tv2000 dedica una programmazione speciale, dal 20 al 25 agosto, al Meeting di Rimini sul tema “L’esistenza umana è un’amicizia inesauribile”. Sull’emittente Cei i dibattiti al centro dell’evento, collegamenti e approfondimenti a cura dell’inviato di Tg2000 Luciano Piscaglia. Momento clou, venerdì 25 agosto alle 12.20, la trasmissione dell’incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Si inizia domenica 20 agosto ore 15.15 con l’incontro “Fratelli tutti. Testimonianze di un’amicizia operativa sulle orme di papa Francesco”. Il card. Matteo Zuppi, presidente Cei e arcivescovo di Bologna, in dialogo con Alberto Bonfanti, presidente Portofranco; Vittorio Bosio, presidente Csi; Regina De Albertis, direttore tecnico e consigliere delegato Borio Mangiarotti S.p.A., presidente Assimpredil Ance Milano, Lodi, Monza e Brianza; Dario Odifreddi, presidente Piazza dei Mestieri e Consorzio Scuole Lavoro. Modera Bernhard Scholz, presidente Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli ETS.

Il 21 agosto ore 15.15 l’incontro “L’esistenza umana è un’amicizia inesauribile” con mons. Giuseppe Baturi, segretario generale della Cei e arcivescovo metropolita di Cagliari. Il 22 agosto ore 22.15 l’incontro “Il potere degli algoritmi. L’uomo e la sfida dell’intelligenza artificiale” con Paolo Benanti, docente alla Pontificia Università Gregoriana di Roma ed esperto di bioetica, etica delle tecnologie e human adaptation; Nello Cristianini, professore di Intelligenza artificiale, Università di Bath. Mercoledì 23 agosto ore 22.35 si terrà l’incontro “Crescere, una questione di incontri” con Claudio Burgio, cappellano del carcere minorile Beccaria di Milano; Paolo Lattanzio di Save the Children; Alberto Pellai, medico, psicoterapeuta, ricercatore e scrittore italiano. Il 24 agosto sarà la volta di “’Che fai tu luna in ciel?” Il mistero sconfinato dell’amicizia’” con il card. José Tolentino de Mendonça, prefetto del Dicastero per la cultura e l’educazione, poeta, in dialogo con Daniele Mencarelli, scrittore e poeta. Il 25 agosto, dopo l’incontro con il presidente Mattarella, alle 22.20

“I germogli di speranza nei luoghi dimenticati” con Alissar Caracalla, direttrice Orientalist Dance Company e Caracalla School of Dance, Libano; Marta Luisa Fagnani, madre superiora del monastero trappista di Azer, Siria; Roger Wawa, direttore Radio Maria Congo.