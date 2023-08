Gmg Lisbona: i giovani pronti alla veglia con il Papa. C’è chi pensa a rifocillarli e rinfrescarli

(Foto Sir)

A poche ore dalla veglia con Papa Francesco nel “Parque Tejo”, i giovani si stanno dirigendo all’appuntamento pieni di gioia e sono quasi arrivati alla meta. C’è chi nell’attesa fa uno spuntino e chi suona.

Per dare un po’ di conforto nel caldo c’è chi si è industriato, come due ragazze che vendono su un piccolo mezzo gelati e dolci ed espongono fuori una statua della Madonna. Oppure un’altra ragazza che seduta su una sedia lungo la via espone su due carrelli da supermercato e due cassette si è organizzata per vendere acqua fresca, patatine e altre cibarie.

Da un balcone una famiglia offre da mangiare e bere gratis a quelli che passano. C’è poi un ragazzino che con la canna bagna quelli che passano per rinfrescarli. Il caldo è tanto che altre ragazze si sono messe in piedi in una fontana per trovare un po’ di refrigerio.