Papa in Portogallo: arrivato a Fatima

Il Papa è arrivato a Fatima, prima tappa del quarto giorno del viaggio apostolico in Portogallo per la Gmg di Lisbona, dove stasera nel Parco Tejo è in programma la Veglia con i giovani, preludio alla messa conclusiva del giorno seguente. Dopo la messa in privato di questa mattina, Francesco ha lasciato la nunziatura apostolica per trasferirsi in auto alla base aerea di Figo Maduro di Lisbona da dove, alle ore 8 (9 ora di Roma), è partito – a bordo di un elicottero militare – alla volta di Fatima. Al suo arrivo in forma privata all’eliporto di Fátima, Francesco è accolto dal vescovo di Leiria-Fátima e presidente della Conferenza episcopale del Portogallo, mons. José Ornelas Carvalho. Quindi si trasferisce in auto al Santuario di Nostra Signora di Fátima, dove – dopo aver effettuato alcuni giri in papamobile tra i fedeli – alle ore 9.30 (10.30 ora di Roma), il Santo Padre guida la recita del Rosario con i Giovani ammalati presso la Cappellina delle Apparizioni. Dopo essere entrato nella Cappella delle Apparizioni, Papa Francesco venera l’immagine della Beata Vergine Maria di Fátima e sosta in preghiera silenziosa. Due bambini offrono al Santo Padre dei fiori che egli depone ai piedi della Vergine e lascia in dono un Rosario d’oro. Al termine della recita del Rosario e dopo l’indirizzo di saluto del vescovo di Leiria-Fátima, il Santo Padre pronuncia il suo discorso. Dopo la preghiera, la benedizione finale e il canto, Papa Francesco saluta alcuni giovani ammalati. Quindi si reca in auto all’eliporto di Fátima da dove, alle ore 10.45 (11.45 ora di Roma), a bordo di un elicottero militare per rientrare alla Base Aerea di Figo Maduro di Lisbona e far ritorno alla nunziatura apostolica dove pranza in privato.