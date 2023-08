Diocesi: Imola, da domani al santuario della Beata Vergine del Molino di Lugo la novena per l’Assunzione

Al santuario della Beata Vergine del Molino di Lugo, nella diocesi di Imola, da domenica 6 a lunedì 14 agosto è in programma una novena per la solennità dell’Assunzione, che terminerà martedì 15 agosto con la messa delle 10.30 celebrata dal vescovo di Imola, mons. Giovanni Mosciatti.

Nei nove giorni precedenti l’Assunzione gli appuntamenti avranno sempre gli stessi orari: alle 20.15 si recita il rosario seguito dalla novena e dal canto delle litanie, mentre alle 21, ad eccezione di domenica 6 agosto e domenica 13, ci sarà una messa. Ogni funzione sarà presieduta da un sacerdote sempre diverso e vi giungeranno in pellegrinaggio a turno alcune parrocchie.

Domenica 6 il pellegrinaggio partirà dalla parrocchia di Santa Maria in Fabriago e sarà presieduto da don Gabriele Ghinassi. Lunedì 7, a raggiungere il santuario saranno gli istituti religiosi di Lugo, che assisteranno alla messa presieduta da padre Gian Domenico Meloni. Martedì 8 per assistere alla messa, celebrata da don Maurizio Ardini, partiranno in pellegrinaggio le parrocchie di San Bernardino, Giovecca, Belricetto, Conselice, San Patrizio, Spazzate Sassatelli, Villa Serraglio. Mercoledì 9 don Pietro Marchetti presiederà la messa assieme alle parrocchie di Massa Lombarda e Fruges. Giovedì 10 sarà il turno delle parrocchie di Barbiano, Budrio e Zagonara che raggiungeranno don Gabriel Bordini. Venerdì 11 celebra la messa don claudio Bolognesi assieme alle parrocchie di Fusignano, Maiano, San Savino, Masiera, Sant’Agata, Villa San Martino. Sabato 12 tutte le parrocchie di Lugo raggiungeranno don Carlo Sartoni. Domenica 13 non ci sarà la messa ma continueranno i pellegrinaggi per le parrocchie di Bubano, Bagnara, Mordano, assieme a don Antonio Commissari. Lunedì 14 la messa sarà celebrata da monsignor Francesco Cavina, vescovo emerito di Carpi. Martedì 15 agosto, solennità dell’Assunzione di Maria, ci saranno quattro messe: alle 8, 9, 10.30 e 17. Alle 10.30 la messa sarà presieduta dal vescovo Mosciatti.