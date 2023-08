Gmg Lisbona: sul sito di Avvenire la cronaca della Veglia e della Messa, domani l’ultima puntata del podcast “Il cielo sopra Lisbona”

(Foto Avvenire)

Da stasera sul sito di Avvenire la cronaca della Veglia con i giovani e della Messa in programma domani nel “Parque Tejo” di Lisbona. Attraverso le immagini dei volti e le storie dei ragazzi presenti, il quotidiano racconta le motivazioni che spingono i ragazzi di tutto il mondo, provenienti da 190 Paesi, a farsi chilometri a piedi per raggiungere il luogo dell’incontro e poi dormire all’aperto in mezzo a migliaia di loro altri compagni da tutto il mondo, affrontando disagi e ostacoli per stare con il Papa e tra di loro. Domani 6 agosto, invece, andrà online l’ultima puntata del podcast “Il cielo sopra Lisbona”, una serie che ha raccontato, ha posto domande sulla Gmg, lasciando aperto uno spazio di dialogo e di riflessione sempre. L’ultimo episodio ripercorrerà le parole forti che il Papa ha rivolto ai giovani durante la Gmg di Lisbona, invitandoli a essere inclusivi, a non chiudersi a nessuno, accogliendo tutti e, allo stesso tempo a non temere di condividere i loro pesi, le loro ferite, i sogni, i desideri, le preoccupazioni. Con il commento di mons. Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari e segretario generale della Cei, e l’analisi di Riccardo Maccioni, giornalista di Avvenire, il podcast mette in luce i punti salienti dell’incredibile avventura vissuta dai ragazzi a Lisbona. Nel podcast anche l’annuncio della prossima Giornata mondiale della gioventù.