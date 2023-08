Diocesi: Arezzo-Cortona-Sansepolcro, il 6 e il 7 agosto i festeggiamenti in onore del patrono San Donato

(foto diocesi Arezzo-Cortona-Sansepolcro)

Sono in programma per il 6 e il 7 agosto, nella diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, i festeggiamenti in onore del patrono San Donato, “apostolo della Tuscia”, che con la sua opera di annuncio del Vangelo ha convertito questa zona della Toscana. Le celebrazioni inizieranno domenica 6 agosto alle ore 17 nella cattedrale di Arezzo, con il concerto “Le ore d’organo” di Eugenio Maria Fagiani e della Cappella musicale della cattedrale diretta da Cesare Ganganelli. Alle ore 18 mons. Riccardo Fontana, vescovo emerito di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, presiederà la messa, alla quale seguirà alle ore 21,15 l’offerta dei ceri votivi da parte dei comuni della diocesi e lo spettacolo pirotecnico a cura del comune di Arezzo. Lunedì 7 agosto, solennità di san Donato, le celebrazioni si aprono alle ore 7 con le lodi e la messa in cattedrale, mentre durante tutto il giorno le messe saranno alle ore 8, 10,30 e 12. Alle ore 11 mons. Andrea Migliavacca, vescovo di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, celebrerà messa a Pieve di Santa Maria, dove è custodito un busto reliquiario del santo, mentre alle ore 17 parteciperà alla cerimonia di intitolazione a san Donato della terrazza del palazzo della provincia di Arezzo. Alle ore 18 in cattedrale è prevista la messa presieduta da mons. Migliavacca. Tutte le celebrazioni che si svolgeranno nella cattedrale, saranno trasmesse in diretta da Tsd-TeleSanDomenico sul canale 85 in Toscana ed in streaming all’indirizzo www.tsdtv.it/live.