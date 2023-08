Diocesi: Teramo, stanotte il pellegrinaggio organizzato dai passionisti fino al santuario di San Gabriele dell’addolorata

(foto santuario San Gabriele dell'addolorata)

È in programma stanotte il 43° pellegrinaggio Teramo-San Gabriele, organizzato dai passionisti del santuario e animato dai giovani della Tendopoli. I pellegrini partiranno dalla cattedrale di Teramo questa notte alle ore 22, dopo aver ricevuto la benedizione di mons. Lorenzo Leuzzi, vescovo di Teramo-Atri, ed arriveranno al santuario di San Gabriele dell’addolorata all’alba di domani, 6 agosto, accolti e benedetti dal rettore del santuario. In seguito parteciperanno alla messa come conclusione del pellegrinaggio.