Papa in Portogallo: mons. Ornelas Carvalho al Papa, “preghiamo per i bambini e i giovani vittime della malattia”

“Ci associamo alla preghiera di Vostra Santità per la pace, con la quale si identifica profondamente questo Santuario, pensando in modo particolare alla guerra nell’Ucraina e a tanti altri focolai di conflitto nel mondo, che pesano drammaticamente sulla vita e sul futuro soprattutto dei bambini e dei giovani”. È il saluto di mons. José Ornelas Carvalho, vescovo di Leiria-Fatima e presidente della Conferenza episcopale portoghese, al Papa, durante il Rosario con i giovani ammalati nella Cappella delle apparizioni i Fatima. “La nostra preghiera si ispira anche alla premura materna della Madre di Gesù, qui rivelata verso tre bambini, semplici e poveri pastorelli, durante una sanguinosa guerra e una pandemia che ne uccise due di loro, incoraggiandoli in mezzo alle sofferenze e facendo sbocciare nei loro cuori l’unione con Gesù e la speranza fino alla vita senza limiti presso Dio”, ha proseguito il vescovo: “Perciò preghiamo in modo particolare con e per i bambini e i giovani vittime della malattia, della povertà, della fame, di ogni tipo di conflitto, degli abusi, delle ingiustizie e dell’esclusione dei più deboli”.