Gmg Lisbona: don Martinelli (Ac) racconta il Papa a Fatima dai microfoni Rai. “Un’opportunità di annuncio”

Don Michele Martinelli (Foto Azione cattolica italiana)

“In anticipo sui tempi previsti, Papa Francesco è arrivato a bordo dell’elicottero. Ad attenderlo migliaia e migliaia di persone che hanno gremito la piazza del santuario davanti alla chiesetta delle apparizioni”. Il racconto del pellegrinaggio di Papa Francesco a Fatima, oggi, viene dalle parole di don Michele Martinelli, sacerdote di Cremona, assistente nazionale dei Giovani di Azione cattolica, che ha commentato per la Rai la giornata di Bergoglio. “Una Chiesa senza porte, come l’ha più volte definita il Pontefice, aperta a tutti. Si è respirato un clima di profonda partecipazione e di reale commozione”, spiega al Sir don Martinelli. “Nel vivo della Gmg, il Papa ha ricordato a tutti che la Madonna è Madre che accoglie e accompagna, specialmente chi vive la stagione della fragilità e della malattia. La pace tanto auspicata è una pace crocifissa perché porta su di sé il peso della riconciliazione. Poterla invocare con il Papa in questo luogo di consolazione è stato un dono immenso”. Sottolinea ancora: “poter raccontare quest’esperienza a chi è collegato da casa attraverso la televisione nazionale è stata un’opportunità grande di annuncio. Un rilancio di preghiera e un appello a raccogliere le parole del Papa per diventare ogni giorno artigiani di pace”.