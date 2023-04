Commissione Ue: 7 siti del patrimonio culturale europeo da salvare, tra cui Cimitero partigiano a Mostar e Memento Park a Budapest

La Commissione Ue pubblica l’elenco 2023 dei 7 luoghi del patrimonio culturale europeo più minacciati su iniziativa di una campagna della società civile per tutelare i beni culturali Ue. Lo comunica in una nota la Commissione europea sottolineando che è il decimo anniversario del programma 7 Most Endangered Sites. Quest’anno si segnalano i luoghi: Stazione ferroviaria di Kortrijk in Belgio; Cimitero commemorativo partigiano a Mostar in Bosnia-Erzegovina; Fortezza di Chakvinji a Zugdidi in Georgia; Casa delle Sorelle, ex insediamento moravo a Kleinwelka in Germania; Memento Park a Budapest in Ungheria; Paesaggio culturale di Sveti Stefan a Paštrovići in Montenegro; Mulini ad acqua di Bistrica a Petrovac na Mlavi in Serbia. Il programma prevede una sovvenzione di 10mila euro per ogni sito inserito nell’elenco per contribuire a un’attività per salvare il luogo in pericolo. “Dal 2014 la Commissione sostiene l’iniziativa dei 7 siti più a rischio, mettendo in evidenza i siti del patrimonio che sono in pericolo e hanno bisogno del nostro aiuto. Dobbiamo continuare a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza del patrimonio culturale per le nostre identità europee e per il raggiungimento dello sviluppo sostenibile. I siti selezionati hanno il potenziale per agire come strumento di promozione della pace e del dialogo nelle loro località e nelle regioni più ampie”, lo ha dichiarato la commissaria Ue per la Cultura, Mariya Gabriel.