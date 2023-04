Diocesi: Meic Vercelli, si chiude domani il ciclo di conferenze “Testimoni di futuro, per nutrire la speranza”

Si concluderà domani, venerdì 14 aprile, a Vercelli, la rassegna culturale promossa dal Meic e dedicata quest’anno al tema “Testimoni di futuro, per nutrire la speranza”.

Il quarto e ultimo degli appuntamenti che hanno avuto inizio a fine gennaio, sarà ospitato dalle 9 nell’aula magna dell’Istituto Sacro Cuore di corso Italia e sarà dedicato ad “Acqua, giovani e crisi climatica”. “La collocazione in un istituto che si occupa della formazione dei ragazzi è giustificato dal tema trattato”, viene spiegato in una nota. Nella prima parte della mattinata interverranno Franco Pistono, educatore ambientale di Arpa Piemonte, che parlerà di “Acqua fonte di vita”, e Paolo Trivero, docente di Fisica applicata energia e ambiente all’Upo. Dopo un intermezzo musicale curato dal Liceo “Lagrangia” con coro e orchestra Green, la seconda parte del convegno sarà animata dalle relazioni di Raffaella Pagano, referente dell’Ufficio Europa della Provincia di Vercelli che parlerà de “Il futuro ecologico e la biodiversità nel vercellese”, e di Mariasole Bianco, green influencer, scienziata esperta di conservazione dell’ambiente marino e divulgatrice naturalistica. Modererà Daniele Giacchetto, del gruppo “Custodi del Creato” dell’arcidiocesi di Vercelli.

Sarà possibile seguire la conferenza in diretta streaming dal canale YouTube “Sant’Eusebio channel”.