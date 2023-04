Diocesi: Molfetta, stasera a Terlizzi accensione della fiaccola delle Ecclesiadi, le olimpiadi dei gruppi parrocchiali

Verrà accesa nella serata di oggi, giovedì 13 aprile, presso la chiesa Vecchia della Stella, in viale Roma a Terlizzi, la fiaccola delle Ecclesiadi, le Olimpiadi dei gruppi parrocchiali della diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi che torneranno ad essere disputate dopo cinque anni di attesa. L’evento, promosso dall’Ufficio diocesano per la Pastorale del tempo libero, turismo, sport e pellegrinaggi, è un forte catalizzatore di unione e convivialità tra gruppi parrocchiali ed extra parrocchiali. “L’obiettivo – viene spiegato in una nota – è quello di favorire e far riscoprire valori come la lealtà, l’amicizia, la perseveranza, la condivisione, la solidarietà, vissuti tanto nel gioco di squadra quanto in quello individuale”. Diverse le discipline nelle quali si cimenteranno i partecipanti: calcetto over, calcetto under 21, calcetto femminile, pallavolo mista, biliardino, scopa, burraco e tennis tavolo.

Dopo l’accensione della fiaccola, in programma stasera alle 19, le Ecclesiadi proseguiranno fino al 26 maggio.