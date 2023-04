Religiosi: Usg, dal 24 al 26 maggio la 99ª assemblea dei superiori generali su “Ravviva il carisma di Dio che è in te!”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

“Ravviva il carisma di Dio che è in te!” è il tema della 99ª assemblea dell’Unione superiori generali (Usg) che si terrà dal 24 al 26 maggio alla Fraterna Domus. L’incontro vuole essere occasione di riflessione sul carisma della vita consacrata al servizio della Chiesa e del mondo in un tempo di crisi: “Spesso, tra superiori, ci lamentiamo della crisi della vita consacrata e dei nostri Istituti – spiega padre Arturo Sosa, Padre Arturo Sosa, proposito generale della Compagnia di Gesù e presidente dell’Usg -, ma forse non ci stiamo aiutando a sufficienza per capire in cosa consiste questa crisi e come dobbiamo affrontarla, per non perdere la speranza”. Il primo giorno dell’Assemblea sarà interamente dedicato all’approfondimento del tema. La mattinata del 25 maggio, invece, sono in programma le relazioni e il dialogo con padre Pier Luigi Nava e suor Carmen Ros Nortes, sottosegretari del Dicastero per gli Istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica. Nel pomeriggio l’incontro per gruppi in base alle “categorie” (canonici regolari, monaci, ordini mendicanti, chierici regolari, congregazioni clericali, istituti di fratelli, società di vita apostolica). Il 26 maggio, infine, saranno eletti i delegati dell’Usg al Sinodo.