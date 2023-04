Assegno unico: Bordignon (Forum famiglie), “ancora troppi nuclei non sono stati raggiunti, assegnare al più presto il tesoretto alle famiglie”

“Secondo i dati dell’Inps per l’assegno unico sono stati distribuiti 16 miliardi sugli oltre 18 stanziati, questo significa due cose: che ancora troppe famiglie non sono state raggiunte da questa misura – ed è una corresponsabilità di tutti – e che c’è un tesoretto che le famiglie devono vedersi assegnare al più presto. Inoltre la misura deve essere potenziata avvicinandola agli oltre 200 euro a figlio tedeschi, e ne va semplificato l’accesso con la eliminazione o la riforma dell’Isee”. Così Adriano Bordignon, presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari, commenta i dati contenuti nell’aggiornamento dell’Osservatorio statistico sull’Assegno unico universale, reso noto oggi.

“Abbiamo più volte segnalato come l’attuale Isee sia un freno notevole all’accesso e uno strumento inappropriato per un’equa assegnazione. Troppe le famiglie che non fanno richiesta, troppe quelle che si accontentano della misura minima per non doversi invischiare nella farraginosità dello strumento Isee”, sottolinea Bordignon sottolineando come l’assegno unico debba essere uno strumento di supporto alle famiglie e di rilancio della natalità. “Bisogna rapidamente darsi da fare – aggiunge il presidente del Forum – non solo perché i 18 miliardi vengano assegnati nella loro interezza ma perché le risorse siano incrementate”. “Lavoriamo insieme anche in vista della riforma fiscale, per mettere le famiglie italiane nella condizione di essere motore per tutto il Paese”, conclude Bordignon.