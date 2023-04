Custodia del Creato: Movimento Laudato Si’, al via il nuovo corso per animatori. Adesione della Congregazione salesiana

Al via il nuovo Corso Animatori Laudato Si’ proposto dal Movimento Laudato Si’, la rete di oltre 900 organizzazioni, dalle grandi reti internazionali agli ordini religiosi locali, oltre a parrocchie, leader di base e migliaia di cattolici, impegnata a rispondere all’appello per la cura della Casa Comune lanciato da Papa Francesco nell’Enciclica Laudato Si’. Il Settore Pastorale Giovanile della Congregazione salesiana invita a partecipare al corso che è online, gratuito e disponibile in sei lingue: italiano, inglese, spagnolo, francese, portoghese e polacco. L’inizio è previsto tra il 17 e il 19 aprile nelle diverse opzioni linguistiche (per la versione italiana, è possibile iscriversi fino a domenica 16 e l’inizio sarà mercoledì 19). “Condividi con tutti i tuoi contatti nella tua diocesi, il link www.laudatosianimatori.org in cui si trova il programma e il modulo di iscrizione” afferma Emanuela Chiang, Referente del Settore per la Pastorale Giovanile per l’ambito dell’ecologia integrale dei salesiani. Gli Animatori Laudato Si’, in tutto il mondo, sono circa 12.000, distribuiti su 149 Paesi nei cinque continenti. In Italia sono circa 3.300. Al termine del corso di formazione, i partecipanti ricevono un attestato ed entrano nella rete degli Animatori, che consente loro una formazione permanente attraverso incontri mensili online, in cui gli animatori si incontrano, pregano insieme, ricevono formazione specifica su diversi ambiti, condividono le esperienze e vengono coordinati sulle iniziative globali.