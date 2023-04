Giappone: Roma, lunedì 17 aprile un incontro sul missionario Giovanni Battista Sidoti

Lunedì 17 aprile, alle ore 17, nell’aula 105 dell’Edificio Marco Polo in Circonvallazione Tiburtina 4, a Roma, si terrà l’incontro “Giovanni Battista Sidoti: l’ultimo missionario nel Giappone Tokugawa” con la partecipazione di don Mario Torcivia, teologo e autore della biografia del missionario.

Giovanni Battista Sidoti (1667-1714), palermitano, è stato l’ultimo missionario giunto in Giappone in epoca Tokugawa, quando da oltre 50 anni vigeva un rigido bando del cristianesimo.

Arrestato dalle autorità shogunali, durante la prigionia fu interrogato da Arai Hakuseki, celebre studioso confuciano, che poi raccolse in volume le informazioni ricevute da Sidoti.

Nonostante il rispetto che questi si era guadagnato, venne messo a morte, insieme con i due servitori che gli erano stati assegnati, Chosuke e Haru, quando divenne nota la loro conversione al cristianesimo.