Diocesi: Savona, il 14 aprile un concerto dedicato a Nostra Signora di Misericordia nella chiesa di Sant’Andrea

È in programma per venerdì 14 aprile, alle ore 21 nella chiesa Sant’Andrea apostolo a Savona, un concerto dedicato a Nostra Signora di Misericordia, patrona della città e della diocesi di Savona-Noli. Dirigerà il concerto Antonio Delfino e si esibiranno il mezzosoprano Maria do Céu Alexandrino, la Cantoria “San Nicolò” di Albisola Superiore, Alessandro Delfino al pianoforte e all’organo e Antonio Delfino all’harmonium e all’organo. I brani eseguiti saranno quelli di Pitigliano, Giorgio Borgia, Robert Schumann, César Franck, Ludwig van Beethoven, Arvo Pärt, Jacques Nicolas Lemmens, Manuel Manrique de Lara.