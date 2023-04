Salute: Roma, ieri incontro alla Cei tra card. Zuppi e presidente Sis118. Balzanelli, “San Giuseppe Moscati è il nostro faro”

(Foto: Sistema 118)

Incontro, ieri, a Roma, presso la sede della Conferenza episcopale italiana, di Mario Balzanelli, presidente nazionale della Società italiana Sistema 118 (Sis118) con il card. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei.

Tema dell’incontro: San Giuseppe Moscati, proclamato dalla Santa Sede, nell’aprile 2022, santo patrono del Sistema di emergenza territoriale 118, a coronamento di un iter triennale attivato in seguito ad una iniziativa della Sis118, che ha visto la raccolta di 7.000 firme in tutto il territorio nazionale, proprio durante i mesi più drammatici della pandemia.

“San Giuseppe Moscati sia, nella vita di tutti i giorni, motivo di ispirazione per tutti gli operatori del Sistema 118 – ha dichiarato il card. Zuppi -, cui va il nostro ringraziamento per il loro operato, che si traduce in rapidità ed efficacia del soccorso”.

“Ringrazio la Santa Sede e, in particolare, la Cei e il suo presidente – ha commentato Balzanelli – per l’alto onore ricevuto di questa proclamazione, insieme valoriale e dimensionale, al Sistema di emergenza territoriale nazionale, che – in concreto – ci impegna ad essere sempre più vicini, e sempre migliori, rispetto a chi è in imminente pericolo di perdere la vita. San Giuseppe Moscati può essere considerato, a nostro parere, per mentalità e stile di vita l’antesignano del 118: era lui ad accorrere, il prima possibile, uscendo dall’ospedale degli Incurabili, direttamente presso gli ammalati che versavano nelle condizioni più critiche”. “San Giuseppe Moscati – ha concluso Balzanelli – è il nostro faro nella notte e di questa luce, riteniamo, ha così tanto bisogno la necessità storica di intensificare, in modo significativo, i percorsi di umanizzazione delle cure e della sanità, a livello nazionale e non solo, a partire proprio dal settore dell’emergenza sanitaria”.