Missioni: dalla diocesi di Vittorio veneto il libro “Suor Maria De Coppi. Una vita donata a Dio e al popolo mozambicano”

È fresco di stampa il volume “Suor Maria De Coppi. Una vita donata a Dio e al popolo mozambicano”, stato realizzato dall’Ufficio missionario diocesano di Vittorio Veneto. Il libro, come si evince dal titolo, “vuole fare memoria di suor Maria De Coppi: la missionaria comboniana, originaria di Santa Lucia di Piave (Tv) e poi strettamente legatasi alla comunità di Ramera (Tv), uccisa lo scorso 6 settembre 2022, durante un attacco terroristico nella sua missione di Chipene, in Mozambico”, spiegano dall’Ufficio missionario. “L’idea di questo piccolo libro diocesano dedicato e in ricordo di suor Maria – spiega Mariagrazia Salmaso, direttrice del Centro missionario della diocesi di Vittorio Veneto – nasce dal desiderio di condividere alcuni momenti della sua vita, documentati da numerose lettere raccolte presso il Centro missionario. Suor Maria aveva una particolare attenzione nel curare la relazione con le persone e così ha fatto, oltre che con il suo popolo e la sua famiglia, anche con la diocesi di Vittorio Veneto a cui si sentiva molto legata”. Dal momento della sua partenza per il Mozambico, quasi sessant’anni fa, suor Maria “non ha mancato di raccontare le sue esperienze missionarie a cuore aperto, esprimendo le gioie ma anche le fatiche, lasciando così una testimonianza preziosa che ora, anche attraverso questo volume, si intende condividere”.

Nella prima parte del libro, si legge un’essenziale biografia che delinea alcuni tratti caratteristici di suor Maria. Nella seconda parte, che costituisce il cuore della pubblicazione, sono state raccolte cronologicamente le lettere che suor Maria dal 1970 al 2019 ha inviato al Centro missionario diocesano. È stata poi trascritta anche l’ultima intervista che suor Maria, nell’ottobre del 2021, ha rilasciato nel corso della rubrica “Il tè con i missionari”, realizzata da La Tenda Tv: un vero e proprio “testamento missionario” con cui suor Maria affida il Mozambico a Dio e a tutti noi. Nella parte conclusiva del volume, sono narrati gli ultimi momenti della vicenda terrena di suor Maria, attraverso le testimonianze dirette di parenti ed amici e anche grazie alle significative omelie della veglia e delle messe in suo suffragio che si sono tenute pochi giorni dopo la sua uccisione.

“Mi sembra davvero una cosa molto bella – scrive il vescovo Corrado Pizziolo nella presentazione – che l’Ufficio missionario diocesano, in collaborazione con L’Azione, raccolga in questo volumetto, a pochi mesi dalla sua morte, alcune testimonianze e, specialmente, un numero significativo di lettere che suor Maria De Coppi ha scritto durante il suo ministero missionario in Mozambico”. “La morte di questa nostra cara sorella – scrive ancora mons. Pizziolo – è stata la morte di una martire… Ogni sua parola e ogni suo gesto acquistano un significato tutto particolare. Ed è giusto che noi li raccogliamo e li custodiamo con grande rispetto e gratitudine, cogliendo in essi i sentimenti e gli atteggiamenti interiori che l’hanno portata ad offrire tutta sé stessa al Signore e ai fratelli, fino al dono della sua stessa vita”.

Le offerte che saranno raccolte attraverso questo volume andranno a beneficio di un fondo dedicato a suor Maria, per le iniziative che le suore comboniane continuano a portare avanti in Mozambico.