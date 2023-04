Diocesi: Noto, il vescovo Rumeo comincia la visita ai nove vicariati

Il vescovo di Noto, mons. Salvatore Rumeo, a partire da venerdì 14 aprile, inizierà la sua prima visita ufficiale ai nove vicariati/Comuni della diocesi, dove incontrerà non solo la comunità cristiana, ma anche le autorità civili, quale “segno di quel necessario dialogo tra Chiesa e istituzioni, per un servizio più proficuo al bene comune”. Sarà la prima occasione per il presule di approcciarsi con le realtà pastorali della diocesi, per cominciare a conoscere meglio la comunità diocesana, per avvicinarsi a quelle opere di Carità sparse nel territorio, segno concreto di quel Vangelo che deve tradursi in gesti di misericordia verso i più deboli e bisognosi.

Il vescovo Rumeo avrà modo di intrattenersi anche con i suoi presbiteri e diaconi, per un primo momento di ascolto, di confronto e di dialogo, perché si consolidi quella comunione che sta alla base di un servizio più generoso e autentico al popolo di Dio. Lo schema di ogni visita è simile per ciascun vicariato: incontro con il clero, visita alle realtà caritative e assistenziali del territorio, incontro con l’amministrazione comunale e celebrazione della messa, quale momento fondativo e culminante della visita.